Katrina Kaif ने घर की छत पर कराया ग्लैमरस शूट, तस्वीरें हो रही हैं वायरल

नई दिल्ली: बॉलीवुड की हॉट एक्ट्रेसेज़ में से एक कटरीना कैफ (Katrina Kaif) सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं और आए दिन फैंस के साथ अपनी तस्वीरें और वीडियो शेयर करती रहती हैं। अब हाल ही में कटरीना ने अपनी कुछ तस्वीरें पोस्ट की हैं। उनकी ये फोटोज़ उनके घर की छत की हैं।

इन तस्वीरों को कटरीना कैफ ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट (Katrina Kaif Instagram) से शेयर किया है। तस्वीरों में कटरीना मल्टीकलर की ड्रेस में नजर आ रही हैं। वह छत पर छलांग लगाती हुई पोज़ दे रही हैं। उनकी ये तस्वीरें फैंस को काफी पसंद आ रही हैं। इन पर अभी तक 14 लाख से ज्यादा लाइक्स आ चुके हैं। साथ ही, फैंस कमेंट कर कटरीना की जमकर तारीफ कर रहे हैं।

