Katrina Kaif and Ranbir Kapoor break up: रणबीर कपूर से ब्रेकअप पर कटरीना कैफ ने किया बड़ा खुलासा, बताई दिल तोड़ने वाली बात

नई दिल्ली। बॉलीवुड की चकाचौंध भरी दुनिया में बाहर से सब कुछ हसीन दिखता है, लेकिन वहां भी लोगों के दिलों में कई राज़ छिपे होते हैं, कई दिल भीतर से इतने दुखी होते हैं कि शब्दों से बयां करना मुश्किल होता है। ऐसी ही दिल टूटने की दास्तान सुनाई बॉलीवुड की बेहतरीन अदाकारा कटरीना कैफ ने। कटरीना (katrina kaif love stories)को बॉलीवुड में दो बार बड़े झटके खाने पड़े, और दोनों बार अपने टूटे हुए दिल को किसी तरह समेट कर वापस ज़िंदगी की दौड़ में वे शामिल हुईं।

पहली मर्तबा (katrina kaif salman khan relationship)सलमान खान के साथ दिल लगाया तो दूसरी बार रणबीर कपूर को दिल दे बैठीं थीं। आपको बतादें कटरीना(katrina kaif and ranbir kapoor breakup) और रणबीर को अलग हुए दो वर्ष से ज्याद का वख्त बीत चुका है, लेकिन दोनों ने कभी अपने ब्रेकअप के बारे में कोई बात नहीं की। वैसे कटरीना कैफ (Katrina Kaif on break up with Ranbir Kapoor and Salman) कभी कुछ बोलें या ना बोलें पर उनकी अपनी खुद की जिंदगी के बारे में सभी जानते है। पहले सलमान खान और बाद में रणबीर कपूर के साथ उनका दिली रिश्ता रहा है, जो खबरों में बना रहता था। भले इन रिश्तों के बारें में कभी कटरीना (Katrina Kaif break up)ने नहीं बोला हो लेकिन ये सबको पता है।

एक इंटरव्यू में कटरीना कैफ(Katrina Kaif break up) ने खुल कर अपनी फिल्मों, निज़ी ज़िंदगी, से जुड़ी बहुत सी बातों पर चर्चा की है। इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि, 'मैं बताना चाहूंगी कि मेरी ज़िंदगी 80% काम और 20% व्यक्तिगत जीवन पर केंद्रित है, पर यह हमारे वश में नहीं है। जीवन में बहुत से काम हो रहे हैं, मैं इन्हें सकारात्मक रूप से लेती हूं। जब मेरा निजी जीवन खत्म हो गया तो यह मेरे नियंत्रण में नहीं था।'

कटरीना (katrina kaif interview)ने आगे बताया कि, 'यह बता पाना मुश्किल है कि वास्तव में ऐसा क्यों हुआ? लेकिन मेरा इन सब पर एक अलग विचार है। ठीक है — यह (ब्रेक-अप) बेकार है, यह भयानक है, यह दुनिया का सबसे बुरा अनुभव था, ऐसा भी लगा जैसे मेरा जीवन मानो खत्म हो गया था। इस पर बैठकर सिर्फ दो मिनट के लिए भी विश्वास करना संभव नहीं हैं, लेकिन अगर आप वाकई किसी पर, किसी शक्ति पर विश्वास करती हैं तो आप बहुत अच्छा महसूस करेंगी। मुझे यह कहना चाहिए क्योंकि कुछ युवा लड़कियां हैं जो मेरे इन विचारों को पढ़ रही होंगी, उन्हें मेरी बातों से कुछ अनुभव मिल सकता है, जो उनके लिए मददगार साबित हो सकता है।

किसी एक व्यक्ति के धोखा देने के बाद जो संघर्ष मुझे करना पड़ा वो किसी बड़े दुख से कम नही था। लेकिन इससे भी हमे काफी कुछ सीखने को मिलता है। और इसी के साथ हम आगे बढ़ने की कोशिश करते है। हम सभी अपने डर और असुरक्षा की भावना के बावजूद काम करने और हासिल करने की कोशिश करते हैं। आप एक दिन नहीं उठते हैं, और पता चलता है कि जो आप चाह रहे हैं वह तो हो गया है। लेकिन इसके बाद भी जीवन में रुकना नहीं इसके आगे बढ़ना होगा।'

आपको बतादें फिल्म जग्गा जासूस की शूटिंग के वख्त कटरीना कैफ और रणबीर कपूर के बीच ब्रेकअप हो गया था, पर इसका कारण किसी को नहीं पता है। विदित हो इन दिनों रणबीर आलिया भट्ट के साथ रिलेशन में हैं। दूसरी ओर कटरीना विकी कौशल को डेट कर रही हैं। कटरीना की आने वाली फिल्म सूर्यवंशी है जिसमें उनके साथ रोहित शेट्टी नजर आएंगे, इस फिल्म में अक्षय कुमार लीड रोल में हैं।