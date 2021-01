Katrina Kaif ने वर्कआउट करते हुए वीडियो किया शेयर, सोशल मीडिया पर हुआ वायरल

नई दिल्ली: बॉलीवुड की हॉट एक्ट्रेसेज़ में से एक कटरीना कैफ (Katrina Kaif) को फिल्मों के अलावा उनकी फिटनेस के लिए भी जाना जाता है। कटरीना सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं और आए दिन अपनी तस्वीरें और वीडियोज़ को फैंस के साथ शेयर करती रहती हैं। अब उन्होंने अपना एक वीडियो पोस्ट किया है, जिसमें वह वर्कआउट करती नजर आ रही हैं।

कटरीना ने जैसे ही शूटिंग दोबारा से शुरू की, एक्ट्रेस अपने फिटनेस रुटीन पर वापस से आ गई हैं। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से एक वीडियो शेयर किया है। वीडियो में कटरीना रेड कलर की स्पोर्ट्स ब्रा और लोवर में नजर आ रही हैं। उनका पूरा ध्यान अपने वर्कआउट पर है। वह अपने एक पैर पर संतुलन बनाए हुए एक ब्लॉक पर खड़ी दिखाई दे रही हैं तो वहीं अपने दूसरे पैर के साथ पुली की तरह एक स्प्रिंग को धक्का दे रही हैं। बगल में उनकी ट्रेनर खड़ी है, जो उन्हें दिशानिर्देश दे रहे हैं।

Instagram update #katrinakaif

I usually prefer gym , but ive realized u can get a lot of muscle work though Pilates as well - @YasminBodyImage has been taking me though focusing on one body part in our Pilates sessions . 👯‍♀️ @Reebok pic.twitter.com/08KkxiDHi8