शाहिद कपूर की पत्नी मीरा राजपूत की इस बात पर कैटी पेरी ने दिया अजीब रिएक्शन

View this post on Instagram

Wowwww 🔥🔥 #shahidkapoor #mirakapoor #mirarajput #shahidkapoorfans #ishankhattar #pankajkapoor #jhanvikapoor #saraalikhan #kareenakapoor #kareenakapoorkhan #saifalikhan #mishakapoor #taimuralikhan #zainkapoor #neelimaazeem #bollywood #bollywoodlife #shanatics #priyankachopra #nickjonas #bollywoodstars #shahidkapoorfan #jabwemet #haider #kaminey #shanatics #kiaraadvani #kabirsingh #shamira #shahidmirakasangeet