KBC 11: शो में कंटेस्टेंट ने 9वीं क्लास से चल रही मोहब्बत के बारे में बताया, तो अमिताभ बच्चन ने दी ये सलाह

नई दिल्ली | कौन बनेगा करोड़पति 11 में कई कंटेस्टेंट की ज़िंदगी से अमिताभ बच्चन रुबरु होते हैं। किसी की दुख भरी दास्तान सुनकर उनको ढाढस बंधाते हैं तो किसी के हौसलों की तारीफ करते हैं। केबीसी के सेट पर बिग बी कंटेस्टेंट के साथ हंसी मजाक करते रहते हैं। हाल ही में आए एपिसोड में हॉट सीट पर बैठे पटना के कुमार राजन ने 25 लाख रुपए जीते और अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में अमिताभ से एक किस्सा शेयर किया जिसपर महानायक ने उन्हें एक पते की सलाह दे दी।

दरअसल शो खेलने के दौरान राजन ने बताया कि वो कौन बनेगा करोड़पति के रुपए से अपनी पत्नी के लिए मंगलसूत्र खरीदना चाहते हैं। उन्होंने अमिताभ बच्चन को अपनी पूरी लव स्टोरी बताई। जिसमें राजन ने कहा कि जब वो क्लास ९ में थे तब से ही उनके प्यार की कहानी शुरु हो गई थी। लेकिन उस वक्त वो अपने दिल की बात कहने में काफी डरते थे। वो ट्यूशन जाते वक्त हर रोज उसे देखते थे। राजन ने बताया कि उन्हें डर था कि दिल की बात कहने पर कहीं मार ना खा जाएं। इसके बाद अमिताभ और मौजूद सभी लोग जोर जोर से हंसने लगे। राजन ने ये भी बताया कि 10 साल प्यार में रहने के बाद उन्होंने बिहार से भागकर बनारस में शादी कर ली। अब राजन अपनी पत्नी के लिए सोने का मंगलसूत्र और झुमके खरीदना चाहते हैं।

