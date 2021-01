करोड़पति बनी डॉ नेहा शाह अमिताभ बच्चन को फ्लर्ट करती आई नजर, गाने लगी जिसका मुझे था इंतजार....

कौन बनेगा करोड़पति के 12 वें सीजन में चौथे करोड़पति का ताज भी एक महिला के सर पर सजा है। दरअसल, इस शो में डॉक्टर नेहा शाह ने बेहतरीन खेलते हुए करोड़पति बनी। इस शो का प्रोमो वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया गया है। जिसमें एक करोड़ रुपए जीतने के बाद डॉ नेहा खुश होती है और अमिताभ बच्चन साथ फ्लर्ट करती नजर आती है। इस दौरान उन्होंने अमिताभ बच्चन की फिल्म का एक सॉन्ग जिसका मुझे था इंतजार भी गाया।

आपको बता दें कि सोनी टीवी के ऑफिशल अकाउंट से ट्विटर पर शेयर किए गए प्रोमो वीडियो में नजर आ रहा है कि डॉक्टर नेहा को जब अमिताभ बच्चन बताते हैं कि वह एक करोड़ रुपए जीत चुकी है। तो वे खुश होकर जिसका मुझे था इंतजार गाना गाने लगती है और वह कहती है कि यह गाना मैं आपको डेडीकेट करती हूं। इस पर अमिताभ बच्चन जवाब देते हुए कहते हैं लेकिन मुझे तो कोई और लेकर जा चुका है और जया बच्चन संग वे बेहद खुश हैं। तो डॉक्टर नेहा कहती है सर आपको थोड़ा और इंतजार करना चाहिए था । जैसे ही अमिताभ बच्चन उन्हें एक करोड़ जीतने की बधाई देते हैं। वैसे ही वे अमिताभ बच्चन को कई फ्लाइंग किस देती है और वह कहती है कि खेल से ज्यादा तो मेरा आप पर ध्यान है।

आपको बता दें कि डॉ नेहा से पहले कम्युनिकेशन मैनेजर नाजिया नसीम, टीचर अनुपा दास और आईपीएस मोहिता शर्मा यह सभी एक एक करोड रुपए जीत चुकी हैं।

AB and our contestant DR. NEHA SHAH share a few lighthearted moments. Watch her on the hotseat, next week on #KBC12 at 9PM only on Sony TV.@SrBachchan @SPNStudioNEXT pic.twitter.com/kXOmIs2LGX