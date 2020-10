केबीसी में हॉट सीट पर बैठकर बताया ऐसे होती है मदरसे में पढ़ाई.....

कौन बनेगा करोड़पति में एक टीचर को कंटेंस्टेंट के रूप में हॉट सीट पर बैठने का मौका मिला। उन्होंने केबीसी में सवाल-जवाब के दौरान बताया कि मदरसे में किस प्रकार से पढ़ाई होती है। इसी के साथ उन्होंने बच्चों के लिए अपने मन में संजोए रखे सपने से भी रूबरू कराया।

कौन बनेगा करोड़पति के 12 वे सीजन में एक मदरसा टीचर फरहत नाज पहुंची। सोनी टीवी ने शो का प्रोमो शेयर करते हुए बताया कि यह कंटेंस्टेंट मदरसे में बच्चों को पढ़ाती है। प्रोमो में फरहत सैलरी और केबीसी में आने के अपने मकसद के बारे में बताती है । उन्होंने कहा मदरसे में सब्जेक्ट तो है, लेकिन उनका लेवल थोड़ा कम होता था। इस कारण अब थोड़ा हाई कर दिया गया है ताकि वे पब्लिक स्कूल के बच्चों की पढ़ाई की बराबरी कर सकें। उन्होंने बताया कि मदरसे में सैलरी बहुत ज्यादा नहीं होती है बच्चों की फीस भी बहुत कम होती है। यहां जिस प्रकार के बच्चे आते हैं वह गरीब घर से होते हैं। ऐसे में अगर उनकी फीस ज्यादा हो जाएगी तो वे ना तो पब्लिक स्कूल में पढ़ पाएंगे और ना ही मदरसे में पढ़ पाएंगे । उन्होंने बताया कि केबीसी में अच्छा खेलते हुए अच्छी धनराशि हासिल की है। उनका सपना है हर समुदाय के बच्चों के लिए एक स्कूल खोलेगी। उनकी इस सोच से बिग बी भी काफी इंप्रेस हुए और उन्होंने बधाई दी कि इस खेल को आगे बढ़ाया जाए । अब आने वाले एपिसोड में ही पता चलेगा कि उनका सपना किस हद तक पूरा होता है।

