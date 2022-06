KGF 3 के लिए मेकर्स ने शुरू की तैयारी, फिल्म में Yash के साथ इश्क फरमाएंगी बॉलीवुड एक्ट्रेस!

एक्टर यश की फिल्म 'KGF 2' ने बॉक्स ऑफिस पर खूब ताबड़तोड़ कमाई की। इस फिल्म ने खूब पैसा कमाया। इसके साथ ही ये फिल्म दर्शकों के दिलों में जगह बनाने में भी कामयाब हुई। फिल्म की शानदार सफलता के बाद से इसके पार्ट 3 की लेकर भी चर्चाएं काफी तेज हो गईं और कुछ समय बाद मेकर्स ने भी ये साफ कर दिया कि 'KGF-3' को लेकर योजना तैयार की जा रही है।

कुछ दिनों पहले ही मेकर्स ने कंफर्म किया था कि 'KGF-3' पर काम चल रहा है। इस पार्ट में एक बार फिर यश 'रॉकी' के किरदार में नजर आएंगे। तीसरे पार्ट को लेकर कई खबरे सामने आ रही हैं। इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट की मानें तो मेकर्स ने एक इंटरव्यू में बताया है कि टीम फिल्म के प्रीक्वल या फिर सीक्वल पर काम कर रही है।

