चलती ट्रेन की छत पर दौड़े नारंग, खतरों के खिलाड़ी में सबसे डेंजर है यह स्टंट

View this post on Instagram

Dhamaal bhi machainge, darr bhi mitaainge, yeh khiladi khoob entertainment karange😍 Catch them on #KKK10, starting tonight at 9 PM only on #Colors. @itsrohitshetty @adaakhann @balrajsyal @shivin7 @karishmaktanna @mymalishka @karan9198 @ranichatterjeeofficial @amrutakhanvilkar @tejasswiprakash