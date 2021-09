Khatron Ke Khiladi 11 winner: फिनाले से पहले फैंस ने किसे बनाया विनर? सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है नाम

नई दिल्ली। टीवी रियलिटी शो खतरों के खिलाड़ी को काफी पसंद किया जाता है। यह टीवी के पॉपुलर रियलिटी शोज़ में से एक हैं। इस बार खतरों के खिलाड़ी के ११वें सीजन में कई दमदार कंटेस्टेंट्स ने हिस्सा लिया था। लेकिन अब ये शो अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुका है और दिव्यांका त्रिपाठी, अर्जुन बिजलानी और विशाल आदित्य सिंह में से कोई एक इस शो का विनर होगा। हालांकि, ऐसी खबरें आ रही हैं कि टॉप ३ में जगह बनाने के बाद विशाल आदित्य सिंह फिनाले की रेस से बाहर हो गए हैं। ऐसे में दिव्यांका और अर्जुन के बीच विनर की ट्रॉफी के लिए कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा।

शो की शुरुआत से ही दिव्यांका त्रिपाठी और अर्जुन बिजलानी को मजबूत दावेदार बताया गया था। दोनों ने सभी स्टंट जबरदस्त तरीके से पूरे किए थे। ऐसे में विनर की रेस में दोनों एक-दूसरे को कड़ी टक्कर देने वाले हैं। इस शो को दोनों में से कौन जीत पाता है इसके लिए दर्शकों को फिनाले एपिसोड का इंतजार करना पड़ेगा। हालांकि, सोशल मीडिया पर लोग विनर के नाम को लेकर काफी चर्चा कर रहे हैं।

