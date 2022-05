ब्रेकअप की खबरों के बीच कियारा आडवाणी किसके साथ गई डेट पर, फोटो किया शेयर

बॉलीवुड अभिनेत्री कियारा आडवाणी का हाल ही में सिद्धार्थ मल्होत्रा से साथ ब्रेकअप की खबरें आ रही हैं। कियारा अपनी फिल्मों के साथ निजी जिंदगी को लेकर सुर्खियों में हैं।अभिनेत्री कियारा आडवाणी ने अपने सोशल मीडिया पेज पर एक फोटो शेयर की जिसमें उन्होंने बताया कि वह बेस्ट डेट पर गई हैं। चलिए जानते हैें अभिनेत्री किसको कर रही डेट...

Updated: May 11, 2022 11:26:36 am

कियारा आडवाणी की फिल्म 'भूलभूलैया 2' जल्द ही आने वाली है। इस फिल्म को लेकर उम्मीद लगाई जा रही हैं कि यह फिल्म दर्शको को काफी ज्यादा पंसद आएंगी। कियारा अपनी फिल्मों के साथ निजी जिंदगी को लेकर सुर्खियों में हैं। सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ उनके ब्रेकअप की खबरें हैं। हालांकि ना तो सिद्धार्थ और ना ही कियारा की ओर से इस पर अभी तक कुछ भी कहा गया है। इन खबरों के बीच अभिनेत्री ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक लेटेस्ट तस्वीर शेयर की हैं। जो की अब वायरल हो रही हैं।

kiara advani shared photo reveal her best breakfast date ever