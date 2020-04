एक्ट्रेस कीर्ति कुल्हारी अभिनय के साथ सिंगिंग में भी मचाने वाली हैं तहलका,कर रहीं हैं ये काम

नई दिल्ली। बॉलीवुड की जानी मानी एक्ट्रेस कीर्ति कुल्हारी ने काफी कम समय में ही अपने किरदार से एक अलग पहचान बनाई है। आज के समय में वो दर्शकों की एक पसंदीदा अभिनेत्री में शुमार है। अभी हाल ही में उनकी OTT प्लेटफॉर्म पर कीर्ति का लेटेस्ट शो Four More Shots Please! रिलीज हुआ है जिसे फैंस काफी पसंद भी कर रहे हैं।

लेकिन इन दिनों कीर्ति कुछ अलग तरह का करने का सोच रही है। क्योकि उन्हें अभिनय के साथ सिंगिंग का भी शौक है. जिसके बारे में लोग जानते भी हैं।

कीर्ति ने अपनी सिंगिग के शौक के बारे में एक इंटरव्यू में कहा था कि, 'मेरा हमेशा म्यूजिक के प्रति झुकाव रहा है। और मै बचपन से ही क्लासिकल म्यूजिक सीखा करती थी, लेकिन समय कम होने के कारण और शूंटिग नें वयस्त होने के चलते इससे कुछ दूरियां बन गई थी जो अब मै पूरा कर रही हूं।

अब लॉकडाउन का शुक्रिया जिसके चलते मैं दोबारा रियाज कर पा रही हूं। और मुझे बहुत आनंद भी आ रहा है। अब इस सिंगिंग स्किल को और अङिक बेहतर करने पर काम करूंगी।'