'Sadak 2' के ट्रेलर के फ्लॉप होने पर अभिनेता ने कसा Mahesh Bhatt पर तंज, बोलें-'भट्ट परिवार से मिली लोगों को आजादी'

नई दिल्ली। दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत ( Sushant Singh Rajput Death ) के देहांत के बाद से बॉलीवुड दो भागों में बंट चुका है। जहां एक ओर स्टार किड्स ( Star Kids ) और दूसरी ओर आउटस्टाइडर्स ( Outsiders in bollywoo ) की जंग छिड़ चुकी ही। महज 34 वर्ष की उम्र में सुशांत का यूं चले जाना लोगों को बेचैन कर रहा है। यही वजह है कि अब लोग खुलकर सामने आ रहे हैं और अपनी प्रतिक्रियाएं दिखा रहे हैं। नेपोटिज्म के ज्वलंत मुद्दे के बीच स्टार किड्स को खूब ट्रोल किया जा रहा है। इसका एक जीता जागता उदाहरण आलिया भट्ट ( Alia Bhatt Movie ) की फिल्म 'सड़क 2' ( Sadak 2 Trailer ) है। जिसके ट्रेलर पर महज कुछ हज़ार लाइक और 1 करोड़ डिस्लाइक ( 1 crore ) देखने को मिले।

Congratulations people for the #Aazadi from #Bhatt family. #Sadak2Trailer got 1Cr dislikes and now it’s the most disliked YouTube video in the world. Now Bhatts will never ever make any film because nobody will buy it for #2Rs also!👏 #IndependenceDayIndia