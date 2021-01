मामा आमिर खान के होते हुए भी डूब गया Imran Khan का फिल्मी करियर, 4 साल पहले इंडस्ट्री को कहा अलिवदा

नई दिल्ली। फिल्म 'जाने तू या जाने ना' ( Jaane Tu... Ya Jaane Na ) से बॉलीवुड में धमाकेदार एंट्री लेने वाले अभिनेता इमरान खान ( Imran Khan ) एक जमाने में युवाओं के फेवरेट थे। इस फिल्म के रिलीज़ होते ही वह सातवें आसमान पर पहुंत गए थे। यह कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि रातों रात वह एक चमकता हुआ सितारा बन गए थे। उनकी स्माइल पर लाखों लड़कियां मारा करती थीं। सुपरहिट फिल्म देने के बाद भी अचनाक से इमरान का करियर थम सा गया। काफी लंबे से वह फिल्मी दुनिया से दूर हैं। 13 जनवरी को इमरान अपना जन्मदिन ( Imran Khan Birthday ) मनाते हैं। चलिए इस खास मौके पर उनकी जिंदगी से जुड़ी कुछ अहम बातों पर ध्यान डालते हैं।

सोशल मीडिया पर हुई थी एक तस्वीर वायरल

बॉलीवुड अभिनेता आमिर खान ( Aamir khan Nephew Imran Khan ) के भांजे इमरान खान की कुछ समय पहले एक तस्वीर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुई थी। फोटो में इमरान की हालत बेहद ही खराब नज़र आई। ऐसा लग रहा था मानो की वह काफी बीमार हों। फैंस ने तस्वीर देख कहा कि लगता है कि अभिनेता की तबीयत खराब चल रही है। जिसे देख उनके फैंस काफी चितिंत हो गए थे और वह उनकी अच्छी सेहत की कामना करते हुए विश करते हुए दिखाई दिए थे।

पत्नी से तलाक

प्रोफेशनल लाइफ के साथ-साथ इमरान की पर्सनल लाइफ भी कुछ ठीक नहीं चल रही थी। इमरान और उनकी पत्नी अवंतिका को लेकर आए दिन सोशल मीडिया पर खबरें सामने आती ही रहती थीं। बताया जा रहा था कि इमरान और अवंतिका ( Imran Avantika ) के बीच तनाव चल रहा है। जिसके चलते अवंतिका अपने बच्चों को लेकर इमरान के घर से चलीं गई थीं। कहा जा रहा था कि दोनों के बीच बात इतनी बिगड़ गई थीं। दोनों रिश्ता तलाक की कगार पर खड़ा हो गया था। हालांकि कुछ समय बाद अवंतिका और उनकी मां ने इन सभी खबरों को गलत बताया था।

इमरान खान की फिल्में

इमरान खान 'जाने तू जाने ना' के बाद किडनैप ( Kidnap ), लक ( Luck ), मेरे ब्रदर की दुल्हन ( Mere Brothr Ki Dulhan ),आई हेट लव स्टोरीज ( I hate Love Stories ), वन्स अपॉन ए टाइम इन मुंबई ( Once Upon A Time In Mumbai), दोबारा और कट्टी बट्टी ( Kati Bati ) जैसी फिल्मों में काम किया है। उनकी ये फिल्म साल 2015 में रिलीज हुई थी। इसके बाद से एक्टर ने कोई भी बॉलीवुड फिल्म नहीं की है।