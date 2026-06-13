कुख्यात अपराधी रंगा-बिल्ला ने तहस-नहस कर दिया था बॉबी देओल का बचपन, अब सीरीज ‘राख’ ने पुराने जख्म किए ताजा

Bobby Deol Ranga Billa Case: बॉलीवुड अभिनेता बॉबी देओल इन दिनों अपनी फिल्मों और वेब सीरीज को लेकर लगातार चर्चा में बने हुए हैं। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि उनके बचपन से जुड़ा एक ऐसा दर्दनाक अध्याय भी है, जिसने उनके पूरे परिवार को झकझोर कर रख दिया था। हाल ही में चर्चाओं में आई क्राइम थ्रिलर सीरीज 'राख' ने एक बार फिर देश के सबसे चर्चित अपराध मामलों में से एक 'रंगा-बिल्ला' केस की यादें ताजा कर दी हैं। यही वह घटना थी, जिसका असर सीधे तौर पर बॉबी देओल की जिंदगी पर भी पड़ा था।