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कुख्यात अपराधी रंगा-बिल्ला ने तहस-नहस कर दिया था बॉबी देओल का बचपन, अब सीरीज ‘राख’ ने पुराने जख्म किए ताजा

Bobby Deol Ranga Billa Childhood Experience: अभिनेता बॉबी देओल का कुख्यात अपराधी रंगा-बिल्ला से आखिर कैसे बचपन जुड़ा हुआ है, चलिए आपको बताते हैं।

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मुंबई

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Himanshu Soni

Jun 13, 2026

Bobby Deol Ranga Billa Case

Bobby Deol Ranga Billa Case (सोर्स- एक्स)

Bobby Deol Ranga Billa Case: बॉलीवुड अभिनेता बॉबी देओल इन दिनों अपनी फिल्मों और वेब सीरीज को लेकर लगातार चर्चा में बने हुए हैं। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि उनके बचपन से जुड़ा एक ऐसा दर्दनाक अध्याय भी है, जिसने उनके पूरे परिवार को झकझोर कर रख दिया था। हाल ही में चर्चाओं में आई क्राइम थ्रिलर सीरीज 'राख' ने एक बार फिर देश के सबसे चर्चित अपराध मामलों में से एक 'रंगा-बिल्ला' केस की यादें ताजा कर दी हैं। यही वह घटना थी, जिसका असर सीधे तौर पर बॉबी देओल की जिंदगी पर भी पड़ा था।

देश को हिला देने वाला था 'रंगा-बिल्ला' कांड

70 के दशक के आखिर में दिल्ली में हुए 'रंगा-बिल्ला' अपराध मामले ने पूरे देश को स्तब्ध कर दिया था। इस घटना के बाद माता-पिता अपने बच्चों की सुरक्षा को लेकर बेहद सतर्क हो गए थे। उस दौर में बच्चों के अपहरण की खबरें लोगों के दिलों में डर पैदा कर रही थीं। इसी माहौल में बॉबी देओल के परिवार को भी एक ऐसे अनुभव से गुजरना पड़ा, जिसे वो आज तक नहीं भूल पाए हैं।

जब बॉबी के करीबी दोस्त का हुआ अपहरण

पिछसे साल राज शमानी के साथ पॉडकास्ट के दौरान बॉबी देओल ने अपने स्कूल के दिनों की एक घटना साझा की थी। उन्होंने बताया कि उनके एक बेहद करीबी दोस्त का अपहरण कर लिया गया था। उस समय वे स्कूल में पढ़ते थे और इस खबर ने पूरे स्कूल और परिवारों को सदमे में डाल दिया था।

बॉबी के अनुसार, उनका दोस्त बेहद भाग्यशाली साबित हुआ क्योंकि परिस्थितियां ऐसी बनीं कि वह अपहरणकर्ताओं के चंगुल से निकलने में सफल रहा। अगर उस समय हालात थोड़े भी अलग होते, तो कहानी का अंत कुछ और हो सकता था।

दोस्त की जुबान पर आया था बॉबी का नाम

इस घटना का सबसे चौंकाने वाला पहलू यह था कि अपहरणकर्ताओं ने बच्चों से उनके स्कूल और सहपाठियों के बारे में जानकारी लेने की कोशिश की थी। बातचीत के दौरान बॉबी का नाम भी सामने आया था। यही वजह थी कि देओल परिवार की चिंता और बढ़ गई थी।

जब यह जानकारी परिवार तक पहुंची, तो अभिनेता धर्मेंद्र ने अपने बेटे की सुरक्षा को लेकर बेहद सख्त रवैया अपना लिया। इसके बाद बॉबी की दिनचर्या पूरी तरह बदल गई।

धर्मेंद्र ने लगा दी थीं कई पाबंदियां

इस घटना के बाद धर्मेंद्र अपने बेटे को लेकर बेहद सतर्क हो गए थे। बॉबी देओल ने बताया कि उन्हें अकेले बाहर जाने की अनुमति नहीं मिलती थी। दोस्तों के साथ घूमना-फिरना, देर शाम बाहर रहना और सामान्य बच्चों की तरह खुलकर खेलना भी मुश्किल हो गया था।

यहां तक कि साइकिल चलाने जैसी साधारण चीजें भी उन्हें घर की सीमाओं के भीतर सीखनी पड़ीं। कॉलेज के दिनों में भी उन पर समय की पाबंदी लागू रही और देर रात तक बाहर रहने की इजाजत नहीं थी।

'राख' ने फिर जगाईं पुरानी यादें

इन दिनों चर्चा में बनी वेब सीरीज 'राख' की कहानी भी 70 के दशक के अपराध जगत और उस दौर के चर्चित मामलों से प्रेरित मानी जा रही है। सीरीज में अपराध, जांच और डर के उस माहौल को दिखाने की कोशिश की गई है, जिसने एक पूरी पीढ़ी को प्रभावित किया था।

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Updated on:

13 Jun 2026 09:27 am

Published on:

13 Jun 2026 09:24 am

Hindi News / Entertainment / Bollywood / कुख्यात अपराधी रंगा-बिल्ला ने तहस-नहस कर दिया था बॉबी देओल का बचपन, अब सीरीज ‘राख’ ने पुराने जख्म किए ताजा

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