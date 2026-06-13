कंगना रनौत की फिल्म देखकर दिया कुमारी हुईं प्रभावित, बोलीं- नर्सें सैनिकों की तरह काम करती हैं, अभिनेत्री का किया शुक्रिया

Deputy CM Diya Kumari On Kangana Ranaut Movie: कंगना रनौत की फिल्म 'भारत भाग्य विधाता' सिनेमाघरों में 12 जून को रिलीज हो गई। हालांकि फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर उतना खास रिस्पॉन्स नहीं मिला है लेकिन वीकेंड पर फिल्म की कमाई में जरूर इजाफा हो सकता है। इसी बीच देर शाम फिल्म की स्क्रीनिंग जयपुर में रखी गई। राजस्थान के सीएम भजन लाल शर्मा और डिप्टी सीएम राजकुमारी दिया कुमारी ने कंगना की फिल्म देखी। फिल्म देखने के बाद दिया कुमारी ने क्या कुछ कहा, चलिए जानते हैं।