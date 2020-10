Koena Mitra का आरोप: फॉलोअर्स सस्पेंड कर रहा ट्वीटर, 2 साल में घट गए 5.30 लाख

मुंबई। ट्वीटर फॉलोअर्स को लेकर अभिनेत्री कोएना मित्रा ( Koena Mitra ) ने साइट पर आरोप लगाए हैं। एक्ट्रेस का कहना है कि ऐसा लगता है कि ट्वीटर ( Twitter India ) उनके फॉलोअर्स को सस्पेंड कर रहा है। अभिनेत्री के आरोपों का कुछ वेरिफाइड अकाउंट्स ने समर्थन किया है। कोएना ने अपने ट्वीट में ये आरोप लगाए हैं।

'2018 में थे 745k फॉलोअर्स थे'

कोएना ने शुक्रवार को ट्वीट कर लिखा,'मेरे फॅालोअर्स की संख्या पर अभी नजर रखें। ट्वीटर मेरे कई फॉलोअर्स को सस्पेंड करेगा। वर्ष 2018 में मेरे 745/55k फॉलोअर्स थे। आप खेल समझ सकते हैं।' बता दें कि कोएना के फिलहाल 281.3k फॉलोअर्स हैं। इससे पहले 27 अक्टूबर को भी एक्ट्रेस ने इस संबंध में शिकायत की थी। उन्होंने ट्वीटर को टैग करते हुए लिखा,'मेरे विचारों से जरूर बड़े लोगों के ईगो धवस्त हुए होंगे, आपको मेरे अकाउंट पर छद्म बैन लगाना पड़ा ओर मेरे कई फॉलोअर्स को सस्पेंड कर दिया। आपका गेम बहुत स्पष्ट है... सिर्फ बता रही हूं।'

मैसेज करके बताते हैं फॉलोअर्स

कोएना ने आईएएनएस से बातचीत में कहा कि उनके फॉलोअर्स ने व्हाट्सएप मैसेज पर बताते हैं कि उनके अकाउंट को सस्पेंड कर दिया गया है। वे उनके पोस्ट देख नहीं पा रहे हैं। उनका कहना है कि मैं पॉलिटिकल विषयों पर अपनी राय रखती हूं। कई बार कुछ ट्वीट लोगों को चुभ जाते हैं। उन्हें लगता है कि मैं किसी का पक्ष का ले रही हूं। जब मैं दंगों या अराजकता या बहस को देखती हूं, तो कूटनीति का सहारा लेने की बजाय अपने हिसाब से पक्षों का चयन करती हूं। मुझे लगता है कि वे इसे पसंद नहीं करते हैं। मुझे लगता है कि वे इसे पसंद नहीं करते हैं। कोएना ने बताया कि पिछले 2 साल में मेरे अब तक 5.30 लाख फॉलोअर्स कम हो गए हैं।

Keep an eye on the number of followers I have right now. @twitter @TwitterIndia will suspend many. In 2018 I had 745/55 k followers. You understand the game🔥🌚😷 #Shadowbanned

Hello @TwitterSupport @twitter @TwitterIndia , my opinions must have crashed big egos, you had to shadow ban my account and suspend many followers. Your “Games” are too obvious..... just saying. #Twitter #twitterscams #scam