'लाल सिंह चड्ढा' के लिए Kareena Kapoor नहीं थीं पहली पसंद, बाद में किया गया ये बदलाव

आमिर खान (Aamir Khan) इन दिनों अपनी फिल्म 'लाल सिंह चड्ढा' (Laal Singh Chaddha) को लेकर काफी सुर्खियों में छाए हुए हैं। फैंस उनकी इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इस फिल्म में उनके साथ करीना कपूर नजर आने वाली हैं। हाल ही में दोनों कॉफी विद करण 7 के में नजर आए थे। इस दौरान उन्होंने फिल्म को लेकर और अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर कई खुलासे किए।

करण के इस चैट शो में अब तक कई सितारे नजर आ चुके हैं। शो के लेटेस्ट एपिसोड में करीना कपूर और आमिर खान नजर आए। बातचीत के दौरान आमिर खान ने खुलासा किया कि करीना कपूर इस फिल्म के लिए पहली पसंद नहीं थीं। उन्होंने ये रोल बाद में ऑफर किया गया था।



कॉफी विद करण के एक सेगमेंट में फिल्ममेकर ने आमिर खान से पूछा- करीना फिल्म के लिए आपकी पहली पसंद नहीं थीं ना? आमिर खान ने इसके जवाब में कहा- नहीं, क्योंकि हम एज ग्रुप के बारे में सोच रहे थे। दोनों ही किरदारों की जर्नी 18 साल की उम्र से 50 साल की उम्र तक दिखाई गई है। शुरुआत में हमने सोचा था कि कम उम्र की एक्ट्रेस को फिल्म में लेना बेहतर होगा. हम 25 साल की उम्र की एक्ट्रेस ढूंढ रहे थे ताकि वह यंग के साथ ओल्ड भी लग सके।

