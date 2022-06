Koffee With Karan 7: पहली बार एक साथ नजर आएंगी मिस वर्ल्ड और मिस यूनीवर्स ! उठेगा कई राजों से पर्दा

कंट्रोवर्सियल टॉक शो ‘कॉफी विद करण’ 7 जुलाई को दस्तक देने वाला है। लोग इसका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इस शो में कई सेलेब्स के राजों से पर्दा उठ चुका है तो कई ने चौंकाने वाले खुलासे भी किए हैं। अब देखना होगा कि इस सीजन में कौन सी किस्से कहानियां जन्म लेंगे। हर कोई जानना चाहता है कि शो में कौन-कौन से सेलेब्स आने वाले हैं जिनके बारे में गॉसिप जानने को मिलेगी।

शो से जुड़ी कोई न कोई अपडेट रोजाना आती रहती है। अब जो खबर आ रही है वो शायद आपको चौका दे। खबर है कि सुष्मिता सेन (Sushmita Sen) और ऐश्वर्या राय बच्चन (Aishwarya Rai Bachchan) भी इस सीजन का हिस्सा बनने वाली हैं। अगर ऐसा होता है तो ये पहली बार होगा की दोनों साथ में किसी शो में इंटरव्यू देंगी। रिपोर्ट्स की माने तो इन दोनों का साथ शो में आना लगभग तय माना जा रहा है। जब ये खबर आई है फैंस काफी खुश हैं।

