कोरोना के कारण पोस्टपोन कोलकाता इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, ममता बनर्जी ने बताई यह बात.....

कोरोना महामारी के चलते इस बार कोलकाता इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल नहीं हो पाएगा। इस आयोजन को अगले साल तक के लिए पोस्टपोन किया गया है। इस बात की जानकारी खुद सीएम ममता बनर्जी द्वारा ट्विटर अकाउंट के माध्यम से दी गई।

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बताया, "फिल्म इंडस्ट्री से बातचीत करने के बाद मैं सभी को यह बताना चाहती हूं कि कोलकाता इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल को अब वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए अगले साल जनवरी तक के लिए पोस्टपोन कर दिया है, अब इस कार्यक्रम को अगले साल 8 जनवरी से 15 जनवरी के बीच आयोजित किया जाएगा। तैयारियां शुरू कीजिए।"

आपको बता दें कि ममता बनर्जी का यह ट्वीट लोगों के चेहरे पर मायूसी लेकर आया है। क्योंकि इस फेस्टिवल का हर साल लोग बेसब्री से इंतजार करते हैं। लेकिन इस बार कोरोना वायरस के चलते इस फेस्टिवल को जनवरी तक के लिए पोस्टपोन कर दिया गया है।

आपको बता दें कि कोलकाता इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में हर तरह की फिल्मों की प्रदर्शनी लगती है, यहां कई बड़ी इंटरनेशनल फिल्मों को रिलीज भी किया जाता है।

After receiving global film fraternity's consent, I hereby inform all stakeholders of Kolkata International Film Festival & cine lovers that our festival has been rescheduled, given the current circumstances. It will now be held from Jan 8-15, 2021. Let the preparations begin!