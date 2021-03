'आदिपुरुष' फिल्म के लिए प्रभास को मिली उनकी सीता, बॉलीवुड की इस बड़ी एक्ट्रेस की हुई एंट्री

नई दिल्ली: साउथ के सुपरस्टार प्रभास काफी वक्त से अपनी फिल्म 'आदिपुरुष' को लेकर चर्चा में बने हुए हैं। फिल्म में वह भगवान राम के अवतार में नजर आने वाले हैं। हालांकि पिछले दिनों से यह चर्चा चल रही थी कि फिल्म में सीता का रोल कौन निभाया? इस रोल के लिए बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण और अनुष्का शर्मा का नाम सामने आ रहा था लेकिन अब इस रोल के लिए एक्ट्रेस कृति सेनन के नाम पर मुहर लग चुकी है।

कृति ने सोशल मीडिया पर दी जानकारी

कृति सेनन के साथ-साथ एक्टर सनी सिंह भी फिल्म में अहम किरदार में दिखेंगे। इसकी जानकारी खुद प्रभास व कृति ने सोशल मीडिया पर दी। एक्ट्रेस ने अपने ट्विटर अकाउंट से दो तस्वीरें पोस्ट की हैं। पहली तस्वीर में कृति सेनन के साथ प्रभास और सनी सिंह नजर आ रहे हैं। वहीं, दूसरी तस्वीर में तीनों के साथ ओम राउत भी दिखाई दे रहे हैं। इन तस्वीरों को शेयर करते हुए कृति ने फिल्म से जुड़ने पर अपनी खुशी जाहिर की है। उन्होंने कैप्शन में लिखा, ‘एक नई जर्नी की शुरुआत…आदिपुरुष। ये फिल्म बहुत स्पेशल है। इस जादुई दुनिया से जुड़कर एक्साइटेड और गर्व महसूस कर रही हूं।’

A new journey begins.. ❤️

One of my most special ones.. overwhelmed to be a part of #Adipurush #Prabhas #SaifAliKhan @mesunnysingh @omraut #BhushanKumar @vfxwaala @rajeshnair06 @TSeries @retrophiles1 #TSeries pic.twitter.com/198BqAuoXT