Sushant की आखिरी फिल्म का ट्रेलर देख भावुक हुईं Kriti Sanon, पोस्ट शेयर करते हुए बोलीं-'इसे देख नहीं पाऊंगी'

नई दिल्ली। बीते दिन यानी कि सोमवार को दिवंगत एक्टर सुशांत सिंह राजपूत ( Sushant Singh Rajput ) की आख़िरी फ़िल्म 'दिल बेचारा' ( Dil Bechara Trailer Out ) का ट्रेलर सोशल मीडिया के जरिए लॉन्च किया गया। काफी समय से इंतजार कर सुशांत के फैंस मूवी का ट्रेलर ( Sushant Fans got emotional ) देख भावुक हो गए। वहीं दूसरी ओर बॉलीवुड इंडस्ट्री ( Bollywood Industry upset ) के कई कलाकार भी सुशांत को फिल्म में देख खुद को इमोशनल होने से रोक नहीं पाए। सभी कलाकारों ने अभिनेता की फिल्म का ट्रेलर ( Bollywood celebs also shared his trailer ) सोशल मीडिया पर अपने-अपने हैंडल से शेयर किया। कल का दिन सुशांत के चाहने वालों के लिए काफी भावुक दिन रहा। तमाम सेलेब्स और फैंस सुशांत की आखिरी झलक देख काफी उदास हो गए। इस बीच कृति सेनन ( Kriti Sanon ) जो कि सुशांत की एक्स गर्लफ्रेंड बताई जाती हैं। उन्होंने भी ट्रेलर देखा और देखने के बात अपनी दिल की बात शेयर की।

एक्ट्रेस कृति सेनन ( Actress Kriti Sanon ) ने फिल्म 'दिल बेचारा' ( Shared Dil Becahra Trailer ) का ट्रेलर शेयर करते हुए लिखा- 'दिल बेचारा। इसे देखना सच में बहुत मुश्किल होने जा रहा है, लेकिन मैं ख़ुद को रोक भी कैसे सकती हूं। इसके बाद कृति ने टूटे हुए दिल की इमोजी बनाई है।' कृति के साथ-साथ सुशांत की डेब्यू ( Sushant Debut Film ) फ़िल्म 'काय पो चे' ( kai po che ) में उनके साथ काम कर चुके राजकुमार राव ( Rajkumar Rao ) ने ट्रेलर शेयर करके एक दिल और टूटे हुए दिल की इमोजी बनाकर अपनी भावनाएं ज़ाहिर की हैं। बता दें कई और सेलेब्स ने सुशांत फिल्म के ट्रेलर ( Bollywood celebs shared sushant's movie trailer ) को शेयर किया है और दर्शकों से फिल्म को प्यार देने की बात भी कही है।

'दिल बेचारा' ( Dil Bechara Trailer ) के ट्रेलर के बारें में बात करें तो बीते दिन शाम को इसे लॉन्च किया गया। ट्रेलर में संजना सांघी कैंसर ( Sanjana Played Cancer Patient Role ) जैसी बीमारी से लड़ती हुई नज़र आ रही हैं। जिनकी हिम्मत बनते हैं सुशांत सिंह। हमेशा अपनी फिल्मों में एक ना एक डॉयलाग से लोगों के दिलों में छाप छोड़ देन वाले सुशांत इस बार भी एक डायलॉग में खुद को जिंदा कर गए। फिल्म का डॉयलाग 'कैसे जीना है यह हम डिसाइड करते हैं। लेकिन कैसे लेना है यह हम डिसाइड करते हैं।' सुशांत के इस डायलॉग को सुनकर उनके फैंस बस उनसे यही सवाल कर रहे हैं कि फिर तुमने ज़िंदा रहने का फ़ैसला क्यों नहीं किया?? बता दें कास्टिंग डायरेक्टर मुकेश छाबड़ा ( Mukesh Chhabra ) का डायरेक्टोरियल डेब्यू ( Mukesh Directorial debut ) है। फ़िल्म की कहानी 'फॉल्ट इन आवर स्टार्स' ( Fault in over stars ) नॉवल से ली गयी है। संजना सांघी ( Actress Sanjana Sangi ) फ़िल्म में फीमेल लीड रोल निभा रही हैं। फ़िल्म 24 जुलाई को डिज़्नी प्लस हॉटस्टार ( Hot Disney plus hotstar ) पर रिलीज़ हो रही है।