'राब्ता' फिल्म के चार साल हुए पूरे, सुशांत सिंह राजपूत को याद कर इमोशनल हुईं कृति सेनन

नई दिल्ली। बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत ने पिछले साल जून में दुनिया को अलविदा कह दिया था। उनके अचानक निधन से पूरी फिल्म इंडस्ट्री हिल गई थी। फैंस अभी तक भी सुशांत को नहीं भुला पाए नहीं हैं। सोशल मीडिया पर आए दिन उनकी तस्वीरें वायरल होती रहती हैं। अब हाल ही में बॉलीवुड एक्ट्रेस कृति सेनन ने सुशांत को याद किया है और उनके लिए एक इमोशनल नोट भी लिखा है।

ये भी पढ़ें: कई बार जेल जा चुके हैं मीका सिंह, विवादों से रहा है गहरा नाता

'राब्ता' के चार साल हुए पूरे

दरअसल, फिल्म 'राब्ता' ने चार साल पूरे कर लिए हैं। इस फिल्म में सुशांत सिंह राजपूत और कृति सेनन लीड रोल में थे। फिल्म में दोनों के बीच रोमांटिक कैमिस्ट्री देखने को मिली थी। अब फिल्म की रिलीज के चार साल पूरे होने पर कृति सेनन ने एक बेहद ही इमोशनल वीडियो शेयर किया है। वीडियो में फिल्म की शूटिंग के दौरान के क्लिप्स हैं। जिसमें सुशांत और कृति मस्ती करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस वीडियो को शेयर करते हुए कृति ने कहा कि कहीं न कहीं मुझे ये पता था कि ये फिल्म हमारी पहली और आखिरी होगी।

#KritiSanon shares an emotional note about late #SushantSinghRajput as #Raabta completes 4 years since its release. pic.twitter.com/4hk0i0Mnil