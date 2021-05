केआरके की सलमान को चुनौती: चाहें वे रिक्वेस्ट करें या पैर छुएं, उनकी फिल्म, गानों का करूंगा रिव्यू

मुंबई। बॉलीवुड एक्टर सलमान खान ने हाल ही कमाल आर खान (केआरके) पर मानहानि का मामला दर्ज करवाया है। इस बारे में खुद कमाल का कहना है कि यह उनके किए गए 'राधे: योर मोस्ट वांटेड भाई' के रिव्यू के चलते किया गया है। अब केआरके ने बिना सलमान का नाम लिए कहा है कि अगर ये आदमी अब मुझसे प्रार्थना करे या मेरे पैर भी छुए, तो भी मैं उनकी हर फिल्म और गाने का रिव्यू करूंगा।

'हर फिल्म और हर गाने का रिव्यू करूंगा'

केआरके ने हाल ही अपने सोशल मीडिया पर एक ट्वीट कर सलमान खान को चुनौती देते हुए लिखा है,'आमतौर पर मैं उस फिल्म का रिव्यू नहीं करता, जिसके निर्माता-निर्देशक और एक्टर मुझे रिव्यू करने को मना करते हैं। लेकिन अब अगर ये आदमी मुझसे प्रार्थना करे, या यहां तक कि मेरे पैर भी छूए, तो भी मैं इसकी हर फिल्म और हर गाने का रिव्यू करूंगा। सत्यमेव जयते! जय हिन्द!' केआरके ने अपने ट्वीटर पर लगातार कई ट्वीट्स किए हैं, जिनमें सलमान और उसकी लीगल टीम से जुड़े ट्वीट ज्यादा हैं। एक ट्वीट में केआरके ने सलमान के पिता सलीम खान का बयान शेयर किया है। इस ट्वीट में उन्होंने लिखा,'सलमान के पिता सलीम खान साहब ने एक इंटरव्यू में कहा है कि 'राधे' बुरी फिल्म है। इसका मतलब है कि वह सलमान को सिग्नल दे रहे हैं कि बजाय मानहानि का मामला दर्ज करवाने के आप मान लें कि उनकी फिल्म खराब है। सच का साथ देने के लिए सलीम खान साहब का शुक्रिया।'

Normally I don’t review the film if producer director or actor of the film asks me to not review it. But Now if this man will request me, or even touch my feet also, still I will review his each film and each song. Satyamev Jayate! Jai Hind!