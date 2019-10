राहुल गांधी पर भड़का यह बॉलीवुड एक्टर, कहा-10 साल तक कोई चुनाव नहीं जीत पाएंगे, बताई चौंकाने वाली वजह

बॉलीवुड अभिनेता कमाल आर खान (Kamaal R Khan) सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं और अपने ट्वीट्स की वजह से सुर्खियों और विवादों में भी। वह बॉलीवुड और राजनीति के मुद्दों पर खुलकर अपनी राय रखते हैं। उनके ट्वीट कई बार वायरल हो जाते हैं। उनका ऐसा ही एक ट्वीट सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल उन्होंने राहुल गांधी (Rahul Gandhi) को लेकर ट्ववीट किया है।

Inexperienced poor @RahulGandhi is saying about Kashmir whatever #Owaisi is saying. Means Rahul can’t win any election during next 10Yrs. People won’t vote for Congress, if Rahul Gandhi will support Pakistan on Kashmir.