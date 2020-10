‘कुछ कुछ होता है’ को लेकर Anupam Kher ने करण जौहर पर कसा तंज, 22 साल पूरे होने पर धर्मा प्रोडक्शन से हुए बड़ी गलती

नई दिल्ली | बॉलीवुड की सुपरहिट फिल्म कुछ कुछ होता है (Kuch Kuch Hota Hai) को 22 साल पूरे हो गए हैं। इस मौके पर फिल्म की कास्ट से लेकर प्रोडक्शन हाउस ने कई तरह के पोस्ट साझा किए हैं। लेकिन इस दौरान करण जौहर के धर्मा प्रोडक्शन से एक बड़ी गलती हो गई जिसको लेकर अनुपम खेर (Anupam Kher) का गुस्सा देखने को मिला। कुछ-कुछ होता है करण जौहर की बतौर डायरेक्टर पहली फिल्म थी और सुपरहिट साबित हुई थी। फिल्म में शाहरुख खान (Shah Rukh Khan), काजोल (Kajol) और रानी मुखर्जी (Rani Mukerji) लीड रोल में नजर आए थे। वहीं सलमान खान, अनुपम खेर (Anupam Kher) और अर्चना पूरण सिंह सपोर्टिंग रोल में दिखे थे।

धर्मा प्रोडक्शन से हुई बड़ी गलती

कुछ-कुछ होता है ऐसी फिल्म है जिसे दर्शक आज भी देखना पसंद करते हैं। इसके सभी गाने सुपरहिट-डूपरहिट साबित हुए थे। हाल ही में जब फिल्म के 22 साल पूरे हुए तो धर्मा प्रोडक्शन ने इसमें काम करने वालों अहम कलाकारों को टैग किया। करण जौहर के प्रोडक्शन हाउस ने अपने ट्विटर हैंडल पर ट्वीट करते हुए करण जौहर (Karan Johar), अपूर्व मेहता, शाहरुख खान, काजोल और रानी मुखर्जी के नामों का जिक्र किया लेकिन अनुपम खेर को टैग नहीं किया। जिसपर सीनियर एक्टर ने तंज कसते हुए ट्वीट किया। उन्होंने लिखा- हम भी थे फिल्म में दोस्त। हमको भी टैग कर दिया होता। कोई बात नही!! इस फिल्म का हिस्सा बनकर खुशी हुई।

अनुपम खेर ने जताई अपनी नाराजगी

जाहिर है कि अनुपम खेर ने अपने ट्वीट के जरिए नाराजगी व्यक्त की है। फिल्म में उनका प्रिसिंपल का रोल अहम किरदार था। लेकिन करण जौहर के प्रोडक्शन हाउस की ये गलती अनुपम को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। धर्मा प्रोडक्शन हाउस करण जौहर का है इससे तो सभी वाकिफ हैं। ऐसा लगता है कि अनुपम ने दोस्त कहते हुए करण की तरफ इशारा कर दिया है। वहीं काजोल ने भी अपनी फिल्म को लेकर कुछ पोस्ट किए हैं। उन्होंने अपने इंस्टग्राम अकाउंट पर कुछ खास कार्टून शेयर किए हैं। जिसमें फिल्म के डायलॉग लिखे हुए दिखाई दे रहे हैं। कैप्शन में #Rahul #Anjali #22YearsOfAnjali #KKHHmemories जैसे हैशटैग दिए गए हैं।

बता दें कि कुछ कुछ होता है को 10 करोड़ रुपये के बजट में बनाया गया था। जबकि फिल्म ने 100 करोड़ से ज्यादा की कमाई की थी।

Hum bhi the film mein dost. Hum Ko bhi tag kar diya hota. Anyway!! Happy to be part of this film!! 😍🌺 @DharmaMovies #22YearsOfKKHH https://t.co/3x5oWdviPF