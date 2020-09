Kumar Sanu के बेटे का नाम कुमार जानू ट्विटर पर हो रहा वायरल, असली नाम है जान

नई दिल्ली | कुमार सानू (Kumar Sanu) के बेटे के नाम पर हाल ही में मीम सामने आया था। अक्षर पाठक (Akshar Pathak) ने उनके नाम पर एक पोस्ट किया था जिसके बाद मीम बनना शुरू हो गए। अक्षर ने अपने इंस्टाग्राम पेज पर लिखा था- जब मुझे पता चला कि बप्पी लहिरी (Bappi Lahiri) के बेटे का नाम बप्पा लहिरी है तो मुझे इसे कोई मात नहीं दे सकता लेकिन आज मुझे पता चला कि कुमार सानू के बेटे का नाम कुमार जानू है। इस पोस्ट के तुरंत बाद कुमार सानू के बेटे ने कमेंट करते हुए अपने नाम को लेकर सफाई दी। उन्होंने बताया कि उनका असली नाम क्या है और मीम ना बनाने की रिक्वेस्ट की।

back when I learnt that bappi lahiri has a son named bappa lahiri I thought nothing could possibly ever beat that but today I learnt that kumar sanu has a son named kumar janu