4 एयरलाइंस में बैन होने के बाद कुणाल कामरा ने शेयर किया ‘एयरपोर्ट लुक’, पहुंचे एयरपोर्ट

नई दिल्ली। इंडिगो की फ्लाइट (indigo flight) में पत्रकार अर्णब गोस्वामी (arnab goswami) से बदसलूकी करने के मामले में स्टैंडअप कॉमेडियन कुणाल कामरा (kunal kamra) पर इंडिगो समेत 4 एयरलाइंस ने उनके हवाई यात्रा करने पर बैन लगा दिया है। इंडिगो ने तो कुणाल पर 6 महीने का प्रतिबंध लगाया है।वहीं इस सब के बीच कुणाल कामरा ने एक तस्वीर साझा की है। ये तस्वीर शेयर करते ही वायरल हो गई। लोग इसे मीम मटेरियल बताने लगे।

My airport look all thanks to @airvistara following due process...#lovevistara pic.twitter.com/HDoF8CZJvP