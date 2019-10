'Laal Kaptaan' का तीसरा और आखिरी ट्रेलर जारी, बदले की आग में सुलगते दिखे सैफ अली खान

सैफ अली खान ( saif ali khan ) स्टारर फिल्म लाल कप्तान ( laal kaptaan ) का तीसरा और आखिरी ट्रेलर जारी कर दिया गया है। पहले ट्रेलर में शिकार दूसरे में पीछा और तीसरे ट्रेलर में बदला लेता लाल कप्तान नजर आ रहा है। इस फिल्म में सैफ के अलावा सोनाक्षी सिन्हा ( sonakshi sinha ) , दीपक डोब्रियाल, जोया हुसैन जैसे स्टार्स लीड किरदार में हैं।

इस ट्रेलर में रहमत खान नाम के दुश्मन का खुलासा हुआ है जिसका किरदार एक्टर मानव विज निभा रहे हैं। ट्रेलर में सैफ एक डॅायलॅाग कहते हैं 'हर राम का अपना रावण हर राम का अपना दशहरा।'

