आत्महत्या करने जा रहे 23 लोगों की इस फिल्म ने बचाई जान, जानें कैसे

गुजरात में ऐतिहासिक सफलता के बाद, मेकर्स ने इसकी पहुंच बढ़ाने के लिए इसे 9 जनवरी को हिंदी में भी देशभर के सिनेमाघरों में रिलीज किया है। अंकित से पूछा गया कि फिल्म को हिंदी में रिलीज करने का फैसला क्यों लिया? इस पर उन्होंने एक इंट्रेस्टिंग बात बताई। अंकित बोले, फिल्म देखकर लोग हील हो रहे थे। लोग देख रहे थे, रो रहे थे, अपने दुख बता रहे थे। 23 लोगों ने कहा कि वे आत्महत्या करने वाले थे लेकिन उन्होंने फिल्म देखी और बच गए। उन्हें इस फिल्म ने नई उम्मीद दी। तब हमें लगा कि यह गुजराती भाषा तक ही नहीं रहनी चाहिए। इसे पूरे भारत को दिखाते हैं। इसलिए हिंदी में लाने का फैसला लिया।