रिया चक्रवर्ती को सपोर्ट करते हुए लक्ष्मी मांचू ने किया ट्वीट, सुशांत की भांजी मल्लिका बोलीं- 'हैरान हूं ये देखकर'

नई दिल्ली। दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की रहस्यमय ढंग से हुई मौत के पीछे की सच्चाई हर कोई जानना चाहता है। हर किसी की नज़रें सीबीआई की जांच पर टिकीं हुई हैं। सोशल मीडिया पर सुशांत को न्याय को लेकर कई कैपेन चलाए जा रहे हैं। वहीं पूरे मामले में शुरूआत से ही अभिनेता की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती को ही दोषी माना जा रहा है। रोज़ाना रिया को लेकर कई बातें सामने आ रही हैं। ऐसे में सोशल मीडिया पर भी लोग उनके खिलाफ ही लिख रहे हैं। लेकिन इस बीच अब रिया के पक्ष से भी कई आवाज़ उठने लगी है। हाल ही में तमिल एक्ट्रेस लक्ष्मी मांचू ने रिया का पक्ष लेते हुए एक लंबा-चौंडा ट्वीट किया था। जिसके बाद से वह काफी सुर्खियां बंटोर रही हैं।

@sardesairajdeep @Tweet2Rhea @itsSSR . Wake up my industry friends... stop this lynching. #letthetruthprevail pic.twitter.com/5SCEX8Un8H