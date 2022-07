कल से एक ही बात के चर्चे चारो ओर हो रहे हैं और वो है Sushmita Sen और Lalit Modi की खबरें। दोनों के अफेयर की खबरों से सोशल मीडिया पटा पड़ा हुआ है। जब ललित मोदी ने सुष्मिता सेन के साथ अपने रिलेशनशिप का ऐलान किया है तब से सोशल मीडिया पर बस इनकी ही तस्वीरें नजर आ रही हैं, लेकिन क्या आपको पता है इससे पहले ललित मोदी की एक शादी हो चुकी है।

ललित मोदी का जन्म दिल्ली की एक बिजनेस फैमिली में हुआ था। ललित ने अपनी पढ़ाई विदेश में की। विदेश में पढ़ाई के दौरान ललित का दिल उनकी मां की सहेली मीनल पर आ गया था। हालांकि मीनल उनसे 10 साल बड़ी थीं। ये प्यार तब एक तरफा था। मीनल को उनमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। एक दिन ललित मोदी ने मीनल के सामने प्यार का इजहार किया तो वह नाराज हो गईं और उन्होंने इसे रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने चार साल तक मोदी से बातचीत बंद कर दी।

