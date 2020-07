इस सिंगर की गायिकी सुन Lata Mangeshkar ने दिया आर्शीवाद, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा Video

नई दिल्ली | सुरों की मल्लिका लता मंगेशकर (Sur Kokila Lata Mangeshkar) इस उम्र में भी सोशल मीडिया पर एक्टिव रहती हैं। उनसे गायिकी सीखने और उनका लाखों-करोड़ों लोगों के लिए प्रेरणा हैं। खासकर सिंगर्स उन्हें अपना गुरु (Legend Guru Lata Mangeshkar) मानते हैं। उनसे आर्शीवाद लेने के लिए नए कलाकार तरसते हैं। अब हाल ही में लता मंगेशकर ने सोशल मीडिया पर एक कलाकार की उसकी सिंगिंग के लिए खूब प्यार दिया। उन्हें उसकी गायिकी इतनी पसंद आई कि ना सिर्फ उन्होंने उसकी तारीफ की बल्कि आर्शीवाद भी (Lata Mangeshkar praises West Bengal girl singing) दिया।

हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा था (Girl Singing video viral) जिसमें एक यंग सिंगर सुरीला गाती हुई नजर आ रही है। यूजर्स उसकी आवाज की खूब तारीफें कर रहे थे। इसी बीच लता मंगेशकर की इस वीडियो पर नजर पड़ी और उन्होंने इसे शेयर कर उसकी खूब (Lata Mangeshkar shared girl singing video) तारीफ की। उन्होंने लिखा- नमस्कार मुझे ये वीडियो किसी ने भेजा, इस लड़की ने महान आस्ट्रियन संगीतकार 40वीं Symphony G Minor को भारतीय सरगम में बहुत सुंदर तरह से गाया हैं. मैं इसको आर्शीवाद देती हूं (Lata Mangeshkar blessed west Bengal singer) कि ये एक अच्छी गायिका बनें।

I literally worshipped you, respected @mangeshkarlata

-Ji, from my childhood! Today, I have been blessed by the God herself! What else do I need! Keep showering your blessings on me, so that, I can reach higher levels in my musical journey! Pronaam! 😍🙏