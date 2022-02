आखिरी सांस लेने से पहले कुछ ऐसा कर गईं लता दीदी कि भाव-विभोर हो गए डॉक्टर

स्वरकोकिला लता मंगेशकर अब दुनिया में नहीं हैं। लोग जब लता के चेहरे को याद करते हैं तो एक मीठी-सौम्य मुस्कान वाला चेहरा याद आता है। कानों में गूंजती सुरीली तान याद आती है। जिंदगीभर लता दीदी ने अपने मधुर गीतों से लोगों ना सिर्फ लोगों का मनोरंजन किया बल्कि अविस्मरणीय याद भी छोड़ गईं। खास बात यह है कि आखिरी सांसों के वक्त भी लता दीदी का अंदाज कुछ ऐसा ही था, जो डॉक्टर ने खुद बताया।

अपनी मखमली आवाज से करोड़ों लोगों को मंत्रमुग्ध करने वाली भारत रत्न लता मंगेश्कर अब हमारे बीच नहीं हैं। लता दीदी ने जिदंगीभर अपनी मधुर आवज से ना सिर्फ लोगों का मनोरंजन किया बल्कि उनके बीच एक अमिट छाप भी छोड़ गईं। लता मंगेश्कर की आदत में सिर्फ साहस, सहयोग और सहारा जैसे शब्द रहे। लता अपने खुद के जीवन को लेकर अंतरमुखी रहीं। वो दूसरों के सामने दुख जताने की जगह उनके दुख जानने में और मदद करने में ज्यादा दिलचस्पी लेती थीं। उन्होंने अपनी तकलीफों के बारे में कभी ना तो सार्वजनिक मंच पर और ना ही किसी और तरीके से कभी बात की। लता जी ने हमेशा अपनी आवाज के साथ-साथ एक मधुर मुस्कान से लोगों के बीच अपनी पहचान को कायम रखा। खास बात यह है कि अंतिम सांस लेते वक्त भी वो कुछ ऐसा कर गईं, जिसे दुनिया हमेशा याद रखेगी। ये बात ब्रींच केंडी अस्पताल में उनके डॉक्टर समदानी ने कही।

