अक्षय कुमार की फिल्म के डायरेक्टर के अनाथालय में 18 बच्चों और 3 स्टाफ मेंबर कोरोना पॉजिटिव

कोरोना वायरस का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। फिल्म जगत से जुड़े कुछ लोग भी इसकी चपेट में आ गए हैं। फिल्म 'लक्ष्मी बम' के डायरेक्टर राघव लॉरेंस के अनाथालय में 18 बच्चों और 3 स्टाफ मेंबर भी कोरोना की चपेट में आ गए। डायरेक्टर राघव ने खुद ट्विटर के जरिए इस बात की जानकारी दी है। उन्होंने ट्विटर पर बच्चों के साथ एक फोटो के साथ एक नोट शेयर किया है जिसमें कैप्शन में लिखा, 'मुझे उम्मीद है जो सेवा मैं करता हूं उससे मेरे बच्चे बच जाएंगे। इसके साथ ही उन्होंने कई सरकारी अधिकारियों का प्रशासन का शुक्रिया अदा किया है।'

राघव ने नोट में लिखा, ‘दोस्तों और प्रशंसकों, आप सब जानते हैं कि मैं अनाथ बच्चों के लिए एक ट्रस्ट चलाता हूं। एक हफ्ते पहले कुछ बच्चों में शुरूआत में बुखार के लक्षण देखे गए थे और जब 18 बच्चों सहित 3 स्टाफ मेंबर्स की जांच की गई तो सभी की रिपोर्ट पॉजिटिव निकली है। जिनमें से 2 स्टाफ मेंबर्स विकलांग हैं।' उन्‍होंने आगे लिखा, 'यह सुनकर मैं बहुत परेशान हो गया था, लेकिन डॉक्टर्स ने मुझे बताया कि दवा देने के बाद बच्‍चों की सेहत में सुधार देखा जा रहा है और वो अब हेल्दी हैं। उनका बुखार उतर गया है और उनका बॉडी टैंप्रेचर भी सामान्य हो गया है। डॉक्टर्स द्वारा ये भी जानकारी मिली है कि एक बार रिपोर्ट निगेटिव आने के बाद सभी को जल्द डिस्चार्ज कर दिया जाएगा।’

I Hope the service I do will save my kids.

My thanks to Thiru.S.P Velumani, honourable minister of local administration @SPVelumanicbe pic.twitter.com/fRXU7uw5kb