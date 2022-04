टीवी शो “Ye Hai Mohabbatein” की छोटी सी रूही अब हो गई हैं इतनी बड़ी, बदल गया पूरा लुक

छोटे पर्दे का लोकप्रिय सीरियल ‘ये है मोहब्बतें’ दर्शकों को काफ़ी पसंद आया था। इस सीरियल में छोटी सी बच्ची जिसने रूही का किरदार निभाया था उन्हें अब पहचान पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो गया हैं। वह छोटी सी बच्ची अब हो गई है बड़ी।

बॉलीवुड से लेकर TV स्क्रीन तक कई ऐसे किड स्टार हैं जिन्होंने दर्शको के दिल में एक अलग जगह बना ली हैं। लंबे समय के बाद भी फैेस उन्हें याद करते हैं। बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट काम करने के बाद जब वो बड़े हो जाते हैं तो उनका लुक भी पूरा चेंज हो जाता हैं। इन्ही में से एक छोटे पर्दे का लोकप्रिय सीरियल ‘ये है मोहब्बतें’ की छोटी सी रूही तो सभी को याद होगी।

Little Ruhi of TV show "Ye Hai Mohabbatein" has become so big now