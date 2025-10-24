दो अलग-अलग बंगले में क्यों रहने लगे थे अमिताभ और जया! रिश्ते पर उठे थे सवाल, जब करीबी ने किया था खुलासा

इन तमाम अफवाहों के बावजूद, अमिताभ और जया बच्चन ने हमेशा अपने रिश्ते को मजबूती से निभाया है। चाहे पर्दे पर उनकी जोड़ी हो या असल जिंदगी में, दोनों ने हर उतार-चढ़ाव में एक-दूसरे का साथ दिया। उनके दो बच्चे, श्वेता नंदा और अभिषेक बच्चन, इस परिवार की ताकत का अहम हिस्सा हैं। बच्चन परिवार ने कभी इन अफवाहों पर खुलकर जवाब नहीं दिया, लेकिन उनकी एकजुटता और प्यार हर बार इन चर्चाओं को गलत साबित करता रहा है। आप इसका जीवंत उदाहरण अभिषेक और ऐश्वर्या की तलाक की अफवाह ले सकते हैं। मीडिया में खूब खबरें उड़ी कि तलाक होने होने वाला है, लेकिन बाद में पता चला ऐसा कुछ नहीं है। ऐश-अभिषेक बेटी आराध्या के साथ मुंबई एयरपोर्ट से बाहर आते दिखे थे।