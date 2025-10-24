दो अलग-अलग बंगले में क्यों रहने लगे थे अमिताभ और जया! रिश्ते पर उठे थे सवाल, जब करीबी ने किया था खुलासा

अमिताभ बच्चन और जया बच्चन की फोटो (इमेज सोर्स: एक्स)
Bollywood News: बॉलीवुड के आइकॉनिक कपल अमिताभ बच्चन और जया बच्चन के रिश्ते को लेकर कई बार सवाल उठे हैं। इनमें दिवंगत राजनेता अमर सिंह का नाम सबसे पहले आता है। एक पुराने बयान, जिसमें उन्होंने दावा किया था कि अमिताभ और जया अलग-अलग घरों में रहते हैं। क्या वाकई में यह जोड़ी, जो पर्दे और जिंदगी में एक-दूसरे का मजबूत सहारा रही, अलग रहती थी? आइए, इस कहानी को थोड़ा और करीब से जानते हैं।
साल 2017 में अमर सिंह ने एक इंटरव्यू में खुलासा किया था कि अमिताभ अपने बंगले 'प्रतीक्षा' में रहते थे, जबकि जया 'जनक' बंगले में। उन्होंने कहा, "यह व्यवस्था मेरे बच्चन परिवार से मिलने से भी पहले की थी। लोग मुझ पर ऐश्वर्या और जया को लड़ाने का इल्जाम लगाते हैं, लेकिन सच यह है कि अमिताभ और जया पहले से ही अलग-अलग रहते थे।"
अमर सिंह, जो कभी बच्चन परिवार के करीबी दोस्त थे और जया के राजनीतिक करियर में मददगार रहे, तब उनके इस बयान ने सबको हैरान कर दिया था।
हालांकि, साल 2020 में जब अमर सिंह सिंगापुर में किडनी की बीमारी से जूझ रहे थे, तब उन्होंने अपने बयानों पर अफसोस जताया। एक वीडियो और ट्वीट के जरिए उन्होंने बच्चन परिवार से माफी मांगी। उन्होंने लिखा, "आज मेरे पिता की पुण्यतिथि है और मुझे अमित जी से एक संदेश मिला। जीवन और मृत्यु की इस लड़ाई में, मुझे अमित जी और उनके परिवार के प्रति अपनी अति प्रतिक्रिया का खेद है। ईश्वर उन्हें आशीर्वाद दे।"
अगस्त 2020 में 64 साल की उम्र में अमर सिंह का निधन हो गया, लेकिन उनके बयानों ने बच्चन परिवार के निजी जीवन को लेकर चर्चाओं को हवा दे दी।
इन तमाम अफवाहों के बावजूद, अमिताभ और जया बच्चन ने हमेशा अपने रिश्ते को मजबूती से निभाया है। चाहे पर्दे पर उनकी जोड़ी हो या असल जिंदगी में, दोनों ने हर उतार-चढ़ाव में एक-दूसरे का साथ दिया। उनके दो बच्चे, श्वेता नंदा और अभिषेक बच्चन, इस परिवार की ताकत का अहम हिस्सा हैं। बच्चन परिवार ने कभी इन अफवाहों पर खुलकर जवाब नहीं दिया, लेकिन उनकी एकजुटता और प्यार हर बार इन चर्चाओं को गलत साबित करता रहा है। आप इसका जीवंत उदाहरण अभिषेक और ऐश्वर्या की तलाक की अफवाह ले सकते हैं। मीडिया में खूब खबरें उड़ी कि तलाक होने होने वाला है, लेकिन बाद में पता चला ऐसा कुछ नहीं है। ऐश-अभिषेक बेटी आराध्या के साथ मुंबई एयरपोर्ट से बाहर आते दिखे थे।
अमर सिंह के बयान भले ही सुर्खियां बने हों, लेकिन अमिताभ और जया की जोड़ी आज भी बॉलीवुड की सबसे मजबूत और प्रेरणादायक जोड़ियों में से एक है। उनके रिश्ते की गहराई और उनके परिवार की एकता हर बार यह साबित करती है कि प्यार और विश्वास के आगे अफवाहों की कोई जगह नहीं।
