Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बॉलीवुड

दो अलग-अलग बंगले में क्यों रहने लगे थे अमिताभ और जया! रिश्ते पर उठे थे सवाल, जब करीबी ने किया था खुलासा

Bollywood Kissa: एक छत नहीं, दो बंगले… अमिताभ और जया की पर्सनल लाइफ पर जब करीबी ने तोड़ी थी चुप्पी। जानिए अलग बंगले में रहने का पूरा वाकया।

2 min read

मुंबई

image

Saurabh Mall

Oct 24, 2025

Amitabh-Jaya Story

अमिताभ बच्चन और जया बच्चन की फोटो (इमेज सोर्स: एक्स)

Bollywood News: बॉलीवुड के आइकॉनिक कपल अमिताभ बच्चन और जया बच्चन के रिश्ते को लेकर कई बार सवाल उठे हैं। इनमें दिवंगत राजनेता अमर सिंह का नाम सबसे पहले आता है। एक पुराने बयान, जिसमें उन्होंने दावा किया था कि अमिताभ और जया अलग-अलग घरों में रहते हैं। क्या वाकई में यह जोड़ी, जो पर्दे और जिंदगी में एक-दूसरे का मजबूत सहारा रही, अलग रहती थी? आइए, इस कहानी को थोड़ा और करीब से जानते हैं।

अमर सिंह का चौंकाने वाला दावा

साल 2017 में अमर सिंह ने एक इंटरव्यू में खुलासा किया था कि अमिताभ अपने बंगले 'प्रतीक्षा' में रहते थे, जबकि जया 'जनक' बंगले में। उन्होंने कहा, "यह व्यवस्था मेरे बच्चन परिवार से मिलने से भी पहले की थी। लोग मुझ पर ऐश्वर्या और जया को लड़ाने का इल्जाम लगाते हैं, लेकिन सच यह है कि अमिताभ और जया पहले से ही अलग-अलग रहते थे।"
अमर सिंह, जो कभी बच्चन परिवार के करीबी दोस्त थे और जया के राजनीतिक करियर में मददगार रहे, तब उनके इस बयान ने सबको हैरान कर दिया था।

माफी और पछतावा

हालांकि, साल 2020 में जब अमर सिंह सिंगापुर में किडनी की बीमारी से जूझ रहे थे, तब उन्होंने अपने बयानों पर अफसोस जताया। एक वीडियो और ट्वीट के जरिए उन्होंने बच्चन परिवार से माफी मांगी। उन्होंने लिखा, "आज मेरे पिता की पुण्यतिथि है और मुझे अमित जी से एक संदेश मिला। जीवन और मृत्यु की इस लड़ाई में, मुझे अमित जी और उनके परिवार के प्रति अपनी अति प्रतिक्रिया का खेद है। ईश्वर उन्हें आशीर्वाद दे।"

अगस्त 2020 में 64 साल की उम्र में अमर सिंह का निधन हो गया, लेकिन उनके बयानों ने बच्चन परिवार के निजी जीवन को लेकर चर्चाओं को हवा दे दी।

अमिताभ-जया और ऐश-अभिषेक का अटूट रिश्ता

इन तमाम अफवाहों के बावजूद, अमिताभ और जया बच्चन ने हमेशा अपने रिश्ते को मजबूती से निभाया है। चाहे पर्दे पर उनकी जोड़ी हो या असल जिंदगी में, दोनों ने हर उतार-चढ़ाव में एक-दूसरे का साथ दिया। उनके दो बच्चे, श्वेता नंदा और अभिषेक बच्चन, इस परिवार की ताकत का अहम हिस्सा हैं। बच्चन परिवार ने कभी इन अफवाहों पर खुलकर जवाब नहीं दिया, लेकिन उनकी एकजुटता और प्यार हर बार इन चर्चाओं को गलत साबित करता रहा है। आप इसका जीवंत उदाहरण अभिषेक और ऐश्वर्या की तलाक की अफवाह ले सकते हैं। मीडिया में खूब खबरें उड़ी कि तलाक होने होने वाला है, लेकिन बाद में पता चला ऐसा कुछ नहीं है। ऐश-अभिषेक बेटी आराध्या के साथ मुंबई एयरपोर्ट से बाहर आते दिखे थे।

क्या है सच?

अमर सिंह के बयान भले ही सुर्खियां बने हों, लेकिन अमिताभ और जया की जोड़ी आज भी बॉलीवुड की सबसे मजबूत और प्रेरणादायक जोड़ियों में से एक है। उनके रिश्ते की गहराई और उनके परिवार की एकता हर बार यह साबित करती है कि प्यार और विश्वास के आगे अफवाहों की कोई जगह नहीं।

ये भी पढ़ें

‘अमिताभ बच्चन’ का क्रिप्टिक पोस्ट आया सामने, बोले- दुनिया में मूर्खों की कमी नहीं
बॉलीवुड
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

amitabh bachchan

जया बच्चन

Published on:

24 Oct 2025 03:10 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / दो अलग-अलग बंगले में क्यों रहने लगे थे अमिताभ और जया! रिश्ते पर उठे थे सवाल, जब करीबी ने किया था खुलासा

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

मुझे कई बार कंप्रोमाइज करने के लिए कहा गया…3 बजे रात जब हीरो बुलाए तो जाना पड़ेगा- मल्लिका शेरावत ने जब सुनाई कास्टिंग काउच पर आपबीती

Mallika-Sherawat-Casting-Couch-1
बॉलीवुड

क्यों खाई थी असरानी और राज कपूर ने कभी साथ में काम न करने की कसम? दोस्त ने किया खुलासा

Asrani and Raj Kapoor Rift
बॉलीवुड

‘कांतारा’ के ब्रह्मराक्षस को जाएंगे भूल, जब देखेंगे फिल्म ‘दशेरा’ में वाघमाता का तांडव

Dusshera Movie Poster
बॉलीवुड

गोविंदा के पैर में लगी थी गोली, एक साल बाद बेटी टीना ने तोड़ी चुप्पी, बताया क्या हुआ था उस दिन?

Govinda Daughter Tina Ahuja
बॉलीवुड

हार्दिक पांड्या की नई GF माहिका शर्मा हुईं ट्रोल, यूजर्स बोले- नताशा ज्यादा क्यूट थी…

Hardik Pandya New Girlfriend
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.