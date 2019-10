'मेड इन चाइना' बॉक्स ऑफिस पर हुई फुस्स , दूसरे दिन की इतनी कमाई

View this post on Instagram

‪#MadeInChina in theatres today. Thank you for all the love. Witness this beautiful, Fun filled journey of every Jugaadu and aspirational Indian. सिर्फ़ रघु भाई नहीं बल्कि मैं, आप, हम सब Rocket हैं। हम सब के पीछे आग है। एक बार ठान लें ना तो कोई हमें रोक नहीं सकता। Do watch with your friends and family. Maza aayega‬