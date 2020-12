कोरोना पर मधुर भंडारकर ने की फिल्म की घोषणा, नाम होगा इंडिया लॉकडाउन

बॉलीवुड फिल्म डायरेक्टर मधुर भंडारकर ने अपनी नई फिल्म की घोषणा की है। दरअसल वह कोरोना महामारी के कारण हुए लॉकडाउन पर आधारित फिल्म बनाना चाहते हैं। इस फिल्म का नाम उन्होंने इंडिया लॉकडाउन रखा है। यह फिल्म 2020 में हुए lock-down पर आधारित होगी।

आपको बता दें कि ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने इस फिल्म की जानकारी ट्विटर अकाउंट पर शेयर की है।जिसमें उन्होंने लिखा है, "मधुर भंडारकर अनाउंसेस नेक्स्ट फिल्म इट्स ऑफिशियल....# मधुर भंडारकर ने अपने अगले डायरेक्टोरियल वेंचर की घोषणा की...शीर्षक दिया है #इंडिया लॉकडाउन, सच्ची घटनाओं से प्रेरित होगी यह फिल्म।

आपको बता दें इस फिल्म में समाज के सभी हिस्सों पर पड़े प्रभाव को दर्शाया जाएगा। इसमें बताया जाएगा किस प्रकार लोगों ने मुश्किल समय में अपना वक्त गुजारा, कैसे संघर्ष करके अपने आप को इस बीमारी से बचाया। इससे पहले भी मधुर भंडारकर ने सच्ची घटना पर आधारित फिल्म बनाई थी, जो काफी सफल रही। यह फिल्म इंदिरा गांधी के शासनकाल में लगाए गए आपातकाल पर आधारित थी। जिसका नाम इंदु सरकार था, इस फिल्म को लेकर मधुर भंडारकर काफी विवादों में भी घिरे थे।

MADHUR BHANDARKAR ANNOUNCES NEXT FILM... IT'S OFFICIAL... #MadhurBhandarkar announces his next directorial venture... Titled #IndiaLockdown... Inspired by true events... Casting underway... Produced by Bhandarkar Entertainment and PJ Motion Pictures... Starts Jan 2021. pic.twitter.com/dFT2L1aAuP