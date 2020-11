माधुरी दीक्षित और कटरीना के उड़े होश, काला चश्मा पर न्यूजीलैंड पुलिस ने किया ऐसा डांस

बॉलीवुड अभिनेत्री माधुरी दीक्षित ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया है। जिसमें बॉलीवुड के सॉन्ग काला चश्मा पर न्यूजीलैंड पुलिस डांस करते हुए नजर आ रही है। इस डांस वीडियो को देखकर अभिनेत्री ने खुशी जाहिर की है। क्योंकि यह सॉन्ग कटरीना कैफ का है, ऐसे में उन्हें भी यह देखकर खुशी हुई।

आपको बता दें कि इस वीडियो में न्यूजीलैंड पुलिस सिद्धार्थ मल्होत्रा और कटरीना कैफ की फिल्म बार बार देखो के फेमस सॉन्ग काला चश्मा पर डांस करते नजर आ रही है। इसके साथ ही गाने के सेम स्टेप्स को भी पुलिस द्वारा फॉलो किया जा रहा है। इस वीडियो में महिला और पुरुष पुलिस ऑफिसर के साथ-साथ छोटे बच्चे भी डांस करते नजर आ रहे हैं। इस वीडियो को दर्शकों ने अपने फोन पर रिकॉर्ड किया और वीडियो को शेयर करते हुए अभिनेत्री माधुरी दीक्षित ने लिखा, "इस वीडियो ने मेरे चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान ला दी, नृत्य कला और संस्कृति लोगों को इतनी शानदार तरीके से एक साथ लाती है।"

New Zealand police officers celebrating #Diwali at Wellington Police Academy with dance on hindi songs. @nzpolice 👌😁 pic.twitter.com/SrVIzIIXFG