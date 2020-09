सालों बाद सोशल मीडिया अचानक से ट्रेंड करने लगी Mahabharat की द्रोपदी Pooja Sharma, #WeWantPoojaSharmaOnTV हुआ वायरल

नई दिल्ली। छोटे पर्दे पर 2013 में पौराणिक कार्यक्रम 'Mahabharat' में द्रोपदी का किरदार निभाने वाली Pooja Sharma सालों बाद फिर से ट्रेंड करने लगी है। आज सोशल मीडिया पर प्लेटफॉर्म ट्विटर पर Pooja Sharma अचानक से ट्रेंड कर रही हैं। दर्शक पूजा की एक्टिंग को काफी याद कर रहे हैं। उनके डायलॉग्स को आज भी लोगों की जुंबा पर हैं। यही वजह है कि अब सोशल मीडिया पर उनके चाहने वाले टीवी पर उनकी वापसी के मांग कर रहे हैं। खास बात यह कि महाभारत में पूजा के द्रोपदी के लुक को शेयर किया जा रहा है। शो की कई तस्वीरें ट्विटर पर जमकर शेयर हो रही हैं।

She's better than so many overrated actresses. Her performances is for all of us to see. Both as Mahakaali and draupadi she has done justice to the characters.



She needs to be on screen@RealSwastik @SonyTV @IamRajanShahi @ektarkapoor #WeWantPoojaSharmaOnTV