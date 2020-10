सुशांत सिंह राजपूत केस में CBI जांच पर अनिल देशमुख ने उठाए सवाल, मुंबई पुलिस से केस छीनने की भी कही बात

नई दिल्ली। सुशांत सिंह राजपूत के निधन को हुए 100 दिनों से भी ऊपर का समय हो चुका है। लेकिन आज भी उनकी मौत की गुत्थी सुलझी नहीं है। सीबीआई की ओर से रिपोर्ट में हो रही देरी से परिवार वाले और उनके प्रशंसक काफी नाराज हैं। ऐसे में सुशांत के करीबी दोस्त और स्टाफ मेंबर 2 अक्टूबर से दिल्ली के जंतर-मंतर पर धरने पर बैठकर ' सुशांत के लिए सत्याग्रह' प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं इस बीच अब महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख का एक बयान सामने आया है। जिसमें उन्होंने सीबीआई जांच पर कई सवाल खड़े किए हैं।

SSR death: Maharashtra Home Minister @AnilDeshmukhNCP questions the CBI probe; asks what is the result of the CBI probe.



