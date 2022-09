बेटी और दामाद की फिल्म को बचाने के लिए महेश भट्ट ने चली नई चाल, कहा- 'आम पब्लिक के साथ बैठकर देखूंगा ब्रह्मास्त्र'

इन दिनों बॉलीवुड में हिट फिल्मों का सूखा पड़ा हुआ है। इसकी एक वजह सोशल मीडिया पर चल रहे बायकॉट ट्रेंड को भी माना जा रहा है, ऐसे में सभी अपनी फिल्मों को बचाने में लगे हुए हैं। अब महेश भट्ट ने भी बेटी और दामाद की फिल्म को बचाने के लिए नई तरकीब निकाली है।

Published: September 08, 2022 11:33:55 am

एक दिन बाद आलिया भट्ट और रणबीर की फिल्म ब्रह्मास्त्र सिनेाघरों में दस्तक देने वाली है। फिल्म का लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं तो वहीं सोशल मीडिया पर फिल्म के बायकॉट की मांग ने भी खूब जोर पकड़ी हुई है। इस बीच महेश भट्ट ने फिल्म को लेकर बड़ी बात कही है। महेश भट्ट ने फैसला किया है कि वह अपनी बेटी आलिया और दामाद रणबीर की इस फिल्म 'ब्रह्मास्त्र' को स्पेशल स्क्रीनिंग की जगह पब्लिक के साथ देखेंगे। महेश भट्ट पब्लिक के साथ इस फिल्म को फर्स्ड डे पर देखने की तैयारी कर रहे हैं।

mahesh bhatt decided to watch alia bhatt and ranbir kapoor brahmastra at a public screening