metoo के गलत इस्तेमाल पर भड़की ये पाकिस्तानी एक्ट्रेस, कहा- उसपर झूठा आरोप लगा था, मासूम शख्स ने आत्महत्या कर ली

पाकिस्तानी एक्ट्रेस माहिरा खान ( mahira khan ) ने हाल में मीटू मूवमेंट को लेकर बात की। एक्ट्रेस का मानना है कि कई लोग इस मूवमेंट का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। एक घटना का जिक्र करते हुए एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया पर अपना गुस्सा जाहिर किया।

It angers me that an innocent man would kill himself because of wrongly being accused and it boils my blood that another can raom around free after raping someone. Whether you misuse the #metoo movement or delay accountability on it, the result is the same -death.