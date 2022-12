बिल्कुल अटलजी! 'मैं अटल हूं' से रिलीज हुआ पंकज त्रिपाठी का फर्स्ट लुक, एक्टर ने कही ये बात

अटल बिहारी वाजपेयी के जीवन पर जल्द ही एक फिल्म आने वाली है। इस फिल्म को लेकर काफी चर्चा हो रही है। इस फिल्म का निर्देशन मराठी निर्देशक रवि जाधव कर रहे हैं। वहीं इस फिल्म में अटल बिहारी वाजपेयी की भूमिका पंकज त्रिपाठी निभा रहे हैं। अटलजी की जयंती के मौके पर इस फिल्म में अटल बिहारी वाजपेयी के रूप में पंकज त्रिपाठी का फर्स्ट लुक सामने आया है।

Main ATAL Hoon: Pankaj Tripathi’s first look as Former Prime Minister Atal Bihari Vajpayee will give goosebumps