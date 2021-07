मलाइका अरोड़ा कपड़ों की वजह से हुईं ट्रोल , ट्रैफिक पुलिसकर्मी को बताया असली हीरो

नई दिल्ली। बॉलीवुड एक्ट्रेस मलाइका अरोड़ा अपनी फिटनेस की वजह से भी जानी जाती है। मलाइका 47 साल की हो चुकी हैं। लेकिन बावजूद इसके वो इडंस्ट्री की कई खूबसूरत बालाओं को कड़ी टक्कर देती हैं। अक्सर मलाइका को जिम या फिर योगा क्लास के बाहर ही स्पॉट किया जाता है। फिटनेस फ्रीक मलाइका के जिम आउटफिट्स भी खूब सुर्खियां बंटोरते हैं। हाल ही में मलाइका को योगा क्लास के बाहर जिम आउटफिट में स्पॉट किया गया। इस दौरान उनके साथ एक ट्रैफिक कर्मचारी भी फोटो क्लिक करवाते हुए दिखाई दिए। जैसे ही ये तस्वीरें सामने आई मलाइका एक बार फिर से अपने कपड़ों को लेकर ट्रोल होना शुरू हो गईं। जानिए क्या है पूरा माजर।

#malaikaarora spotted outside Diva Yoga as she poses a Picture with Mumbai Traffic Police 👮🏻‍♂️📸 @viralbhayani77 pic.twitter.com/Dz0NyrSmpl