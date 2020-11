मलाइका अरोड़ा का मुंबई की सड़क पर दिखा ऐसा हॉट अंदाज

अभिनेत्री मलाइका अरोड़ा का मुंबई की सड़कों पर हॉट अंदाज नजर आया। वह रेड कलर के स्पोर्ट्स वियर में वाकिंग कर रही थी। सोशल मीडिया पर उनका यह वीडियो जमकर वायरल हो रहा है और फैंस उसे बार-बार देख रहे हैं। वह इस दौरान सेफ्टी के तहत मास्क पहने हुए थे और उनके हाथ में मोबाइल था।

आपको बता दें कि अभिनेत्री मलाइका अरोड़ा काफी फिटनेस फिक्र है। वह अपनी फिटनेस को बनाए रखने के लिए योगा सहित काफी वर्कआउट करती हैं। वह अपने फिट रहने के कई नुस्खे भी सोशल मीडिया पर शेयर करती है। ताकि फैंस भी उन्हें अपना कर फिट रह सकें। वह इस उम्र में भी काफी फिट है क्योंकि वह अपनी डाइटिंग पर भी पूरा ध्यान देती है। यही कारण है कि उनकी फैन फॉलोइंग काफी तगड़ी है और सोशल मीडिया पर उनके फोटोस और वीडियो वायरल होते रहते हैं। उन्हें जब मुंबई में वॉकिंग करते हुए स्पॉट किया गया, तो उनसे हेलो करने पर उन्होंने भी जवाब दिया। आपको बता दें कि मलाइका अरोड़ा फिलहाल डांस रियलिटी शो में जज के रूप में नजर आ रही है।

#MalaikaArora steps out for a stroll in the city pic.twitter.com/3MXYd8UqpD