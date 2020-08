Malaika Arora ने ब्लैक एंड व्हाइट शिमर ड्रेस से लूटा फैंस का दिल, हॉट अदाओं के पोज देती आईं नजर

View this post on Instagram

I Just enjoy Every Bit of this Video 🔥 🔥 🔥 my MALAI KA @malaikaaroraofficial 🔥 🔥 🔥 😋 #malaikaarora #KanganaRanaut #KareenaKapoor #aliabhatt #shahrukhkhan #salmankhan #akshaykumar #sushantsinghrajput #sonamkapoor #sonamkapoor #sonakshisinha #poonmpandey #vacationmode #throwback #bikini #bebo #aslisona