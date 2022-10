रैंप पर मलाइका अरोड़ा ने शहनाज गिल को किया कॉपी ! कोई बोला, 'कॉपी कैट' किसी ने कहा- 'बूढ़ी औरत'

@malaikaaroraofficial sets the ramp on fire in every sense for the day 1 finale show at #Bombaytimesfashionweek #BombayTimesFashionWeek #malaikaarora #FashionShow #BTFW22 #reelsinstagram😍 #reelsinsta #reelkarofeelkaro #reelitfeelit #reels #Bollywood #actress #malaikaarorahot pic.twitter.com/9nMhkHYlff