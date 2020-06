Oxford University से ग्रेजुएट हुईं Malala Yousafzai, एक्ट्रेस Priyanka Chopra ने कहा -'गर्व महसूस कर रही हूं'

नई दिल्ली। एक्टिविस्ट मलाला यूसूफजेई ( Malala Yousafzai ) ने प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी ऑक्सफोर्ड ( Oxford University ) से ग्रैजुएशन ( Malala Graduation ) कर पूरी कर चुकी हैं। उन्होंने विश्वविद्यालय से फिलोसॉफी ( philosophy ), पॉलिटिक्स (politics) और इकोनॉमिक्स ( Economics ) में डिग्री प्राप्त की है। मलाला की सफलता पर खुशी जताते हुए अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा ( Priyanka Chopra ) ने उन्हें शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर की है जिसमें वह मलाला संग नज़र आ रही हैं।

Oh @Malala no words will be enough...I can't believe I..met..U!!You're just a young girl with so much heart..and such achievements.so proud. https://t.co/0S4IlkTNJ6